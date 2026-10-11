Serie A, Classifica, Roma a quota 14, Como a 11

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Roma, 11 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Como-Roma 0-0
Sesta giornata
Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0; Como-Roma 0-0, ore 15.00 Lazio-Monza, Lecce-Bologna, ore 18.00 Sassuolo-Milan, ore 20.45 Cagliari-Juventus; Lunedì 12 ottobre: ore 18.30 Atalanta-Venezia, ore 20.45 Torino-Udinese.
Classifica: Inter 16, Roma 14, Lazio 13, Cagliari 12, Milan, Como 11, Frosinone, Juventus, Napoli 10, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce 6, Udinese, Torino, Parma, Monza, Fiorentina, Genoa 4, Bologna 2, Venezia 0
Settima giornata
Venerdì 16 ottobre: ore 20.45 Frosinone-Sassuolo; Sabato 17 ottobre: ore 15.00 Venezia-Napoli, ore 18.00 Bologna-Inter, ore 20.45 Roma-Genoa; Domenica 18 ottobre: ore 12.30 Udinese-Lecce, ore 15.00 Fiorentina-Como, ore 18.00 Milan-Atalanta, ore 20.45 Juventus-Lazio; Lunedì 19 ottobre: ore 18.30 Monza-Cagliari, ore 20.45 Parma-Torino.
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