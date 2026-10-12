Calcio, De Laurentiis: “Serie A ancora con Malagò presidente”

Roma, 12 ott. (askanews) – “Malagò? Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine dei Collari d’Oro. “Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è un imprenditore – ha aggiunto – Il mondo si divide in imprenditore e prenditori. I politici spesso sono prenditori e quelli che si sono mossi lo erano”. “Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di si sennò il calcio andrà in discesa”, ha aggiunto De Laurentiis

De Laurentiis si è anche soffermato sul momento del Napoli, alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal martedì 13 ottobre: “Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri. Sono sempre stato silente, mai dato giudizi, anche perché cosa vuoi giudicare uno che ha vinto così tanto. Finalmente si è rimesso a tre dietro, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e abbiamo avuto successo”.