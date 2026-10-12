Equitazione, Roma incorona Abdel Said

Roma, 12 ott. (askanews) – Giornata di sole e pubblico delle grandi occasioni al “Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto per il Grand Prix di Roma del Longines Global Champions Tour, l’appuntamento più atteso della tre giorni capitolina che ha riunito oltre cinquemila spettatori sulle tribune dello storico impianto militare sede dell’ottavo Reggimento Lancieri di Montebello. È Abdel Sa d il vincitore della tredicesima tappa stagionale della “Formula 1 dell’Equitazione”. Il cavaliere belga, in sella a Wathnan Quaker Brimbelles Z, conquista il concorso capitolino con un doppio netto e un barrage da 35″27, risolvendo a proprio favore una sfida che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo binomio. “È straordinario gareggiare a Roma – le parole del belga Abdel Sa d, premiato dal Sottosegretario alla Difesa, la Senatrice Isabella Rauti – il pubblico italiano è davvero fantastico: ti incoraggia sempre e ti spinge a dare ancora di più.