“The Greeting” di Bill Viola nel Foro Romano, è l’omaggio a Pontormo

Roma, 12 ott. (askanews) – L’opera “The Greeting” di Bill Viola (1951 – 2024), realizzata per il Padiglione USA alla Biennale di Venezia del 1995, è allestita dall’11 ottobre 2026 al 6 febbraio 2027 negli spazi del Foro Romano, più precisamente in quelli della basilica di Santa Maria Antiqua, con i suoi mirabili palinsesti di affreschi bizantini e altomedievali.

“The Greeting di Bill Viola nel Foro Romano. Omaggio a Pontormo” è una video installazione realizzata dal Parco archeologico del Colosseo con Electa, in occasione della grande mostra monografica dedicata a Pontormo alle Scuderie del Quirinale.

“Antico, moderno e contemporaneo – ha dichiarato il direttore del Parco archeologico del Colosseo, Simone Quilici – si fondono quanto mai nel contemplare in un ambiente paleocristiano la straordinaria videoinstallazione di Bill Viola che, a distanza di oltre trent’anni, dimostra ancora tutta la sua potenza. Grazie a questa iniziativa, voluta in occasione della imponete monografica dedicata a Pontormo alle Scuderie del Quirinale, un unico filo rosso lega quasi due millenni di iconografia sacra che, dagli affreschi di Santa Maria Antiqua al Foro Romano, si dipana fino ad oggi nelle vesti e nelle forme attribuitele dalla sensibilità di un grande artista dei nostri giorni”.

“The Greeting” fu ispirato dalla Visitazione (1528-1532) di Pontormo – custodita presso la Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano – in cui è raffigurato l’incontro tra Maria, in attesa di Gesù, e sua cugina Elisabetta, incinta di San Giovanni Battista, sotto lo sguardo di due altre figure femminili.

“Sono profondamente onorata che The Greeting sia esposto nella bellissima e antica chiesa di Santa Maria Antiqua, nel cuore dello storico Foro Romano. Bill ne sarebbe rimasto profondamente commosso – dice Kira Perov, direttore esecutivo del Bill Viola Studio -. Quando Bill vide per la prima volta la Visitazione di Pontormo rimase colpito dai colori, dalla composizione, dalla forma e dal contenuto emotivo del dipinto, che lo ispirarono a intraprendere una nuova direzione nel suo lavoro utilizzando il mezzo dell’immagine in movimento”.

In questo contesto, l’allestimento del capolavoro di Bill Viola, “The Greeting”, in Santa Maria Antiqua acquista un significato ulteriore, consentendo al visitatore, dopo aver ammirato tanti dipinti e disegni originali nella esauriente mostra dedicata a Pontormo presso le Scuderie del Quirinale (fino al 7 febbraio 2027), di coronare la visita con un’esperienza unica, contemplativa, al cospetto delle pietre antiche e degli affreschi medievali.