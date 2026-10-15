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Fedez compie 37 anni, Giulia Honegger gli fa una sorpresa

| 15 Ottobre 2026 15:04 | 0 commenti

Fedez compie 37 anni, Giulia Honegger gli fa una sorpresa

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(Adnkronos) – Fedez compie 37 anni oggi 15 ottobre. Il compleanno viene festeggiato via social dal rapper e la compagna Giulia Honegger poco dopo la mezzanotte.  

Sul profilo Instagram, una foto di loro due e il piccolo Edoardo in bianco e nero: Giulia tiene in braccio il figlio, mentre Fedez – a torso nudo – scatta la fotografia con il telefono. ‘Auguri amore mio’, si legge in basso.  

 

Poi la storia: un video in cui la stilista accende le candeline e scherza. “Fammele accendere tutte così le soffi”, e tra le risate aggiunge: “Che tanto domani sarai ubriaco, non le soffierai mai”.  

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