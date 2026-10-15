Firenze, incidente nel cantiere dell’Alta Velocità: un morto e un ferito

(Adnkronos) – E’ di un operaio morto e un altro ferito il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi, giovedì 15 ottobre, a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l’Alta Velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Stanno intervenendo i tecnici della Asl e la polizia municipale.

A dare l’allarme i colleghi dei due operai. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Per uno dei due operai coinvolti il medico non ha potuto fare altro se non constatare il decesso.

“Dalle prime informazioni che abbiamo raccolto la vittima è un giovane lavoratore, 31 anni” afferma in una nota Filca-Cisl Toscana, spiegando che era un dipendente dell’azienda appaltatrice. “La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora da chiarire. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa morte sul lavoro. Sarà necessario fare piena luce sulla dinamica e sulle cause dell’incidente. Una cosa però è certa: sulla salute e sicurezza nei cantieri bisogna fare molto di più, rafforzando prevenzione, controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti”.

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