Foggia, accoltellò 28enne durante lite: arrestato 20enne per tentato omicidio

(Adnkronos) –

E’ accusato di aver sferrato almeno tre coltellate a un giovane di 28 anni, ferendolo in modo serio e mettendone a rischio la vita. I carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, hanno seguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 20enne, ritenuto responsabile dell’aggressione.

Il fatto si è verificato a San Nicandro nella notte del 21 giugno scorso. Il 28enne è accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di un coltello. L’aggressione violenta giunse al culmine di un’accesa lite. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 20enne avrebbe preso il coltello a serramanico da un marsupio e avrebbe colpito l’altro giovane alla regione toracica e scapolare.

Nonostante la vittima avesse tentato di allontanarsi, l’aggressore l’avrebbe rincorsa, sferrandole un ulteriore colpo alle spalle, prima che l’azione venisse interrotta grazie all’intervento di alcune persone presenti. Il 28enne, portato in un primo momento al presidio sanitario di San Nicandro Garganico, fu successivamente trasferito all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove – a causa della gravità delle lesioni riportate – fu sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

Gli approfondimenti sanitari hanno evidenziato, tra l’altro, lesioni toraciche che, in assenza di un trattamento tempestivo, avrebbero potuto rappresentare un concreto pericolo per la vita del giovane. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire le varie fasi dell’accaduto. In particolare, l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, unitamente alle dichiarazioni rese dalla vittima e da altre persone informate sui fatti, agli accertamenti svolti dai militari e alla documentazione sanitaria acquisita, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane indagato, già detenuto per altra causa nel carcere di Larino, nel Molise.