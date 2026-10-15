L’autunno della Sonoma Coast: da Duncans Mills a Bodega Bay

Sonoma, 15 ott. (askanews) – Con una popolazione di 20 abitanti, Duncans Mills, nella contea di Sonoma in California, è come una Bella Addormentata che si sta risvegliando. Un’atmosfera d’altri tempi pervade il piccolo borgo: rimangono il “Christopher Queen’s Hotel”, l’emporio “DeCarly’s General Store” e il saloon di John Orr (attualmente sede di “Worldly Goods”). Ma è pochi chilometri più a ovest, dove la Highway 1 si piega verso il Pacifico, che il paesaggio cambia radicalmente. Bodega Bay appare all’improvviso come una baia sospesa tra terra e mare: colline spoglie e dorate, case in legno, un porto di pescatori e una luce che, nelle giornate autunnali, si fa bassa e dorata. Il vento porta l’odore di alghe e salmone affumicato, mentre le barche oscillano accanto ai moli e i gabbiani disegnano cerchi nel cielo. È un luogo che sembra fatto per essere guardato, prima ancora che abitato.Deve gran parte della sua fama mondiale ad Alfred Hitchcock, che vi girò nel 1963 Gli uccelli, trasformando questo tranquillo villaggio costiero in uno dei luoghi più inquietanti del cinema. Il regista scelse la baia per la sua isolata intimità, le colline spoglie, il porto silenzioso e la nebbia: ingredienti perfetti allora per un thriller, e oggi per chi fugge da mete troppo gettonate e dall’overtourism.Oggi Bodega Bay non è soltanto una meta cinematografica. In autunno la costa offre giornate spesso miti e soleggiate, con brezze leggere ideali per escursioni. Dalle scogliere di Bodega Head si domina l’incontro tra l’oceano e la terra: onde bianche contro rocce scure, distese di erba dorata e, nelle ore giuste, una foschia che ammorbidisce i contorni come una pellicola a bassa definizione.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio di Linda VerzaniImmagini askanews