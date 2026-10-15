“Nevergreen (Perfette sconosciute)” di De Gregori diventa un album

Milano, 15 ott. (askanews) – Il progetto “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, dedicato alle canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori, è nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano due anni fa. Da lì, è arrivato alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il film “FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN”, di Stefano Pistolini, e nei cinema di tutta Italia distribuito da Nexo Studios. Il percorso prosegue nel 2026 e anche nel 2027 con date nei teatri di tutta Italia.

Domani, venerdì 16 ottobre, esce “Nevergreen (Perfette sconosciute)” (Caravan, Friends & Partners / distribuzione Sony Music Italy), un disco live che restituisce al pubblico l’esperienza vissuta al Teatro Out Off nel 2024.

Il progetto mette al centro una dimensione artistica rara: quella dell’ascolto profondo, del dettaglio, della vicinanza emotiva tra palco e platea, conservando il calore e l’intensità di quella residenza milanese.

L’album sarà disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile.

Tracklist:

Sento il fischio del vapore

Cose

A Pa’

Numeri da scaricare

I muscoli del capitano

L’uccisione di Babbo Natale

I matti

Vai in Africa, Celestino!

San Lorenzo

Baci da Pompei

Compagni di viaggio

La ragazza e la miniera

Due zingari

Ragazza del ’95

Stelutis Alpinis

Deriva

Everybody’s Talkin’

Dopo il successo della residenza al Teatro Out Off del 2024 (20 concerti dal 29 ottobre al 23 novembre), Francesco De Gregori torna questo autunno ad esibirsi live con “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagneranno ancora una volta il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute e i grandi successi del vasto repertorio del cantautore.

La scaletta sarà sempre diversa permettendo di scoprire o riscoprire alcuni capolavori nascosti del repertorio, canzoni affascinanti, raramente proposte dal vivo.

Questa volta la residenza sarà doppia: dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di ROMA e dal 25 novembre ritornerà al Teatro Out Off di MILANO. L’intimità dei due teatri creerà un’atmosfera ogni sera irripetibile.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.

A marzo e aprile 2027 “Nevergreen (Perfette sconosciute)” arriverà per la prima volta in tour nei teatri di tutta Italia. Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali.