Ristorazione collettiva verso l’Horeca

Boara Pisani, 15 ott. (askanews) – Con oltre quarant’anni di attività, Serenissima Ristorazione opera nella ristorazione collettiva per i settori sanitario, scolastico e aziendale, con 14 società e oltre 12 mila dipendenti. A fronte di un fatturato di oltre 620 milioni di euro nel 2025, il gruppo ha investito 80 milioni di euro nel triennio 23-25 per potenziare la capacità produttiva, la logistica e l’innovazione tecnologica. Tra gli interventi principali rientra l’ampliamento del polo produttivo di Boara Pisani, in cui il Gruppo ha investito oltre 15 milioni di euro negli ultimi due anni per supportare l’espansione, con il brand Imperiali Chef, in nuovi segmenti di mercato, come la ristorazione alberghiera, il catering aereo e navale.”Abbiamo investito molto nello sviluppo del nostro marchio, Imperiali Chef, partecipando anche a fiere internazionali di grande rilievo. Questo nuovo investimento ci permetterà di guardare al futuro con maggiore serenità: attraverso la sostenibilità ambientale e la riduzione dello spreco idrico, saremo più efficienti e potremo intercettare nuovi clienti, sempre più attenti e schematici sui temi della sostenibilità. Il prossimo triennio vedrà il consolidamento del marchio Imperiali Chef con uno sguardo rivolto ai mercati internazionali, puntando non solo all’Europa, ma anche al Nord America e all’Asia” ha dichiarato Tommaso Putin, Vice Presidente del Gruppo Serenissima Ristorazione.Qualità e sicurezza alimentare, tecnologia e innovazione, sostenibilità: sono queste le leve su cui si punta per svilupparsi su nuovi mercati.”Presso il centro di produzione di Boara Pisani, uno dei più grandi d’Europa, Serenissima Ristorazione applica tecnologie innovative come il Cook & Chill e il Cook & Freeze: sistemi di produzione basati sulla tecnologia del freddo che consentono di aumentare la shelf life del prodotto. All’interno dello stabilimento è presente una camera bianca, una struttura di oltre 600 metri quadri destinata al confezionamento di pasti a bassa carica batterica, garantendo così la massima qualità igienico-sanitaria e una maggiore conservabilità. In questo stabilimento produciamo oltre 40.000 pasti al giorno: assolutamente sicuri, ma soprattutto buoni” ha aggiunto Laura Rossl, Dietista e Food Intelligence Manager del Gruppo Serenissima Ristorazione.L’obiettivo è proseguire il percorso di crescita ed espandere la presenza nell’Horeca, nel catering aereo e crocieristico e all’estero.