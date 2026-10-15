UniCredit, da Bce via libera per acquisire il controllo di Commerzbank

Milano, 15 ott. (askanews) – UniCredit ha ricevuto l’autorizzazione della Bce a superare la soglia del 30% di partecipazione azionaria in Commerzbank e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi.

La decisione, sottolinea una nota del gruppo guidato da Andrea Orcel, “rappresenta una tappa fondamentale nell’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, a conferma della valutazione positiva sulla transazione da parte della Bce e della fiducia riposta nei solidi fondamentali di UniCredit e nella sua posizione di forza all’interno del settore bancario europeo”.

Il completamento dei restanti passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l’offerta su Commerzbank sono previsti verso la fine dell’anno: a quel punto UniCredit deterrà circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrà assumere il controllo della banca.