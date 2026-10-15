X Factor, oggi 15 ottobre nuovo appuntamento: la notte delle Last Call

(Adnkronos) –

A X Factor 2026 è arrivato il momento decisivo. Stasera, giovedì 15 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, è la notte delle Last Call: i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sceglieranno ufficialmente quali saranno i concorrenti che accederanno ai Live Show dello show Sky Original prodotto da Fremantle, che partiranno giovedì 22 ottobre sempre con la conduzione di Giorgia.

Ne sono rimasti in gara meno di 30, e ad inizio serata i quattro – che iniziano qui il proprio lavoro in completa autonomia – se li divideranno nelle rispettive squadre formate in base alla progettualità e agli obiettivi che hanno in mente nonché ai giudizi formulati nei due step precedenti. Chi è riuscito ad arrivare sin qui superando indenne ben due step, le affollatissime Auditions e i serratissimi Bootcamp, tornerà quindi per la terza volta sul palco dell’Allianz Cloud per dimostrare quanto sia grande la voglia di entrare ufficialmente in gara e quanto sia solida la propria preparazione, ma soprattutto per farsi conoscere un altro po’, sia dai giudici che dal pubblico.

Per superare lo step decisivo occorrerà superare anche il meccanismo più spietato, quello degli switch: sul palco ogni giudice avrà tre sedie che potrà riempire liberamente con i concorrenti della propria squadra che si esibiranno uno dopo l’altro; una volta occupate tutte e tre le sedute, lo studio si colorerà di rosso e partiranno appunto gli switch, a causa dei quali per ogni esibizione ritenuta soddisfacente qualcuno purtroppo sarà obbligato ad alzarsi e a lasciare il posto. Questo potrebbe avvenire fino all’ultimo concorrente a esibirsi che, per ogni squadra, sarà sempre l’X Pass assegnato dal giudice nel corso del Bootcamp: per Francesco il 22enne di Nardò (Lecce) Giacomo Calò; per Irama Benedetta Cornalba in arte ‘Kora’, 21enne di Lodi; per Jake la 19enne di Desenzano del Garda (Brescia) Martina Cerutti, in arte ALÌA; e per Paola Camilla Guerini, 23enne di Brescia.

Nessuno potrà dirsi al sicuro fino all’ultimo verdetto, e quando ogni decisione sarà stata presa i giudici avranno finalmente formato la propria squadra ufficiale.