A Gorizia la seconda edizione di “Verde Capitale”

Gorizia, 16 ott. (askanews) – Dal 13 al 18 ottobre Gorizia ospita la seconda edizione di “Verde Capitale”, la manifestazione promossa dal Comune nell’ambito della legacy di GO! 2025. In programma oltre trenta appuntamenti tra passeggiate, conferenze, mostre e visite guidate dedicati alla valorizzazione del patrimonio naturale e alla sensibilizzazione ambientale.Al centro del cartellone di quest’anno, intitolato “Città dei parchi e delle api. Dalla biodiversità al clima che cambia. Gorizia entra nel futuro”, ci sono le strategie per contrastare il cambiamento climatico e rendere la città sempre più verde, sostenibile e resiliente.Per l’occasione il Comune ha fatto rete con numerose realtà del territorio, coinvolgendo le Università di Udine e Trieste, la Fondazione Carigo con il Giardino Viatori, la Fondazione Coronini Cronberg, il Gect GO, il Museo Comel, associazioni culturali come Mitteldream ArteGorizia e Prologo Art, insieme a esperti e appassionati.Tra gli appuntamenti più attesi una caccia al tesoro sulle piante resistenti alle alte temperature, percorsi guidati nei parchi cittadini e la presentazione delle linee guida del nuovo Piano del Verde, che definirà lo sviluppo futuro di piazze, viali e aree verdi della città.