Carburanti, Schlein: Governo non dà risposte, se la prende con chi protesta

Roma, 16 ott. (askanews) – “La cosa che colpisce è che in questo momento si stanno allargando le proteste al Sud per il caro carburanti e il Governo se la prende con chi protesta anziché dare risposte alle famiglie e alle imprese italiane”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a

margine del seminario del gruppo del Pd della Camera a Rondine

cittadella della pace (Arezzo).

“Non è colpa di chi protesta per il caro carburante, è colpa del fatto che il Governo non sta dando risposte concrete e credo che da questo punto di vista bisogna essere molto chiari. Servono delle risposte immediate. Non si può lasciare la risposta soltanto al mercato o alla buona volontà di alcune grandi compagnie che, peraltro, pone un problema di concorrenza con i distributori indipendenti e anche di rafforzamento di posizioni dominanti”.

A giudizio della leader dem “serve un intervento pubblico, emergenziale, temporaneo e trasparente e credo che il Governo debba valutare molto seriamente la proposta che è arrivata in questi giorni da Faib Confesercenti e da Fegica, quindi i rappresentanti dei gestori dei benzinai, che chiedono di introdurre per legge un ‘price cap’, cioè un tetto massimo ai prezzi dei carburanti temporaneo e dinamico, della durata di 90 giorni, ma verificato ogni 15, che è attivabile solo in condizioni eccezionali da parte del Governo e dopo che le condizioni eccezionali sono state accertate dal garante dei prezzi. Un tetto massimo dinamico ai prezzi dei carburanti che sia stabilito con criteri oggettivi e che naturalmente salvaguardi anche la tutela dell’approvvigionamento.

“Il Governo, anziché prendersela con chi oggi protesta perché non riesce ad arrivare a fine mese, provi a confrontarsi immediatamente con le categorie, anche con la Commissione europea per portare questi risultati”, ha concluso Schlein.