CRM4Defence di Leonardo tra i 46 Progetti Strategici dell’Ue

Roma, 16 ott. (askanews) – CRM4Defence di Leonardo è tra i 46 Progetti Strategici selezionati dalla Commissione europea nell’ambito del Critical Raw Materials Act (CRMA). Il riconoscimento, parte della strategia e del Piano di Transizione del Gruppo, si inserisce in un ampio percorso di circolarità in linea con i target fissati dalla Commissione Europea. Nel dettaglio il progetto prevede il riciclo di titanio, alluminio e magnesio, materiali provenienti dagli stabilimenti del Gruppo trasformando gli scarti di lavorazione in materie prime seconde, da reintrodurre nei cicli produttivi di Leonardo. Un modello di economia circolare che punta a ridurre la dipendenza strategica e a rafforzare la resilienza e la competitività della filiera europea dell’aerospazio e della difesa.Ad oggi è in corso la fase pilota del progetto per il riciclo dell’alluminio, nei siti di Cisterna di Latina (Latina), Venegono (Varese) e Nola (Napoli).

La selezione come progetto strategico europeo favorisce lo sviluppo dell’iniziativa, grazie a procedure autorizzative semplificate e a un accesso facilitato agli strumenti di finanziamento. A regime, l’iniziativa contribuirà alla produzione di materiali secondari fino a un massimo stimato di 1.400 tonnellate tra titanio, alluminio e magnesio, oltre a ridurre i consumi energetici e le emissioni della supply chain rispetto alla produzione da metalli primari. Il percorso contribuisce, inoltre, al raggiungimento dell’obiettivo di circolarità di Leonardo, che punta a raggiungere il 65% di materiale recuperato entro il 2030 e ad aumentare il contenuto di materiale riciclato nei propri prodotti.

La prima fase del progetto vale circa 23,5 milioni di euro. In una seconda fase, a partire dal 2030, il modello potrà essere esteso alla filiera dei fornitori, coinvolgendo fonderie, officine, PMI, partner industriali e joint venture, per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro.