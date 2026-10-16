Edilizia sostenibile, Marchesani: da GBC soluzioni concrete

Roma, 16 ott. (askanews) – “Oggi come Wolf System Italia siamo stati presenti allaconferenza stampa del Green Building Forum Italia che si svolgeràa fine mese e, in quanto sponsor di questo evento, crediamofortemente nel percorso che GBC ormai da anni sta percorrendo perproporre soluzioni concrete per un’edilizia sostenibile, attentaagli utilizzatori”. Lo ha dichiarato Davide Marchesani, delegatoportavoce AD di Wolf System Italia, nel corso della conferenzastampa organizzata da GBC Italia in vista del Green BuildingForum Italia del 28 ottobre, dedicato ai temi dell’ediliziasostenibile.” Le strutture in acciaio e legno prefabbricate che l’aziendaoffre sul mercato possono dare una grande mano in questo aspettoe siamo pienamente consapevoli e collaborativi con gli altri entiche parteciperanno per dare il nostro contributo verso l’ediliziadel futuro” , ha concluso Marchesani.