Governo, Schlein: inflazione e caro vita, Meloni è assente

Roma, 16 ott. (askanews) – “L’altro giorno in aula ricordavo la storia di Carmelo, che è studente fuori sede a Roma e lui guadagna 800 euro per fare il commesso part time in un supermercato, ma ne spende 600 d’affitto. Come si fa a campare di 200 euro al mese con il caro energia, con il caro affitti, con il caro bollette, con il caro vita, quando vai a fare la spesa che con l’inflazione al 4 per cento costa tutto di più?” Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando a margine del seminario del gruppo del Pd della Camera a Rondine cittadella della pace (Arezzo).

“Ecco, davanti a questa chiamata del paese reale – ha aggiunto – Meloni si fa trovare assente e noi crediamo invece che le risposte debbano essere immediate. Oggi le diamo anche da qui attraverso le nostre proposte concrete perché, come sapete, accanto a ogni critica il Partito democratico mette accanto una proposta alternativa, però speriamo presto di poterlo fare anche vincendo le prossime elezioni e dando finalmente una risposta all’Italia”, ha concluso Schlein.