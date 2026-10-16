Serie A, Classifica: Il Frosinone vola al terzo posto

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Roma, 16 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Frosinone-Sassuolo 4-2
Settima giornata
Frosinone-Sassuolo 4-2; Sabato 17 ottobre: ore 15.00 Venezia-Napoli, ore 18.00 Bologna-Inter, ore 20.45 Roma-Genoa; Domenica 18 ottobre: ore 12.30 Udinese-Lecce, ore 15.00 Fiorentina-Como, ore 18.00 Milan-Atalanta, ore 20.45 Juventus-Lazio; Lunedì 19 ottobre: ore 18.30 Monza-Cagliari, ore 20.45 Parma-Torino.
Classifica: Inter, Lazio 16, Roma 14, Frosinone, Cagliari 13, Milan 12, Como, Juventus 11, Napoli 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Parma, Monza, Fiorentina, Genoa 4, Venezia 0
Ottava giornata
Venerdì 16 ottobre: Frosinone-Sassuolo, Sabato 17 ottobre: Venezia-Napoli, Bologna-Inter (ore 18), Roma-Genoa, Domenica 18 ottobre: Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta, Juventus-Lazio
Lunedì 19 ottobre: Monza-Cagliari, Parma-Torino
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