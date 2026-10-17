Elezioni Figc, Abodi “Auspico si ritrovi compattezza e coesione”

FIRENZE (ITALPRESS) – L’auspicio del ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi, in vista dell’assemblea elettiva della Figc del prossimo 14 dicembre, è che “si ritrovi compattezza e coesione, che ci sia una chiarezza sull’agenda delle cose da fare e che si apprezzi il fatto che le cose non debbano soltanto essere fatte, ma fatte bene, rispettando tutto e tutti, a partire dalle regole. Io sono sempre a disposizione perché non ho fatto mai mancare la mia disponibilità ad affrontare gli argomenti che sono di interesse comune e non individuale”, le parole di Abodi a margine dell’evento “Luce!” a Palazzo Vecchio, a Firenze.

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(ITLAPRESS).