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Elezioni Figc, Abodi “Auspico si ritrovi compattezza e coesione”

| 17 Ottobre 2026 10:34 | 0 commenti

Elezioni Figc, Abodi “Auspico si ritrovi compattezza e coesione”

Sport Italpress, Italpress
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FIRENZE (ITALPRESS) – L’auspicio del ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi, in vista dell’assemblea elettiva della Figc del prossimo 14 dicembre, è che “si ritrovi compattezza e coesione, che ci sia una chiarezza sull’agenda delle cose da fare e che si apprezzi il fatto che le cose non debbano soltanto essere fatte, ma fatte bene, rispettando tutto e tutti, a partire dalle regole. Io sono sempre a disposizione perché non ho fatto mai mancare la mia disponibilità ad affrontare gli argomenti che sono di interesse comune e non individuale”, le parole di Abodi a margine dell’evento “Luce!” a Palazzo Vecchio, a Firenze.

-Foto IPA Agency-
(ITLAPRESS).

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