Festa di Roma, applausi e autografi per la “Wednesday” Jenna Ortega

Roma, 17 ott. (askanews) – Tra le star più attese della Festa del Cinema di Roma, sopprattutto dai più giovani che l’hanno amata come Wednesday, Mercoledì Addams della serie tv, Jenna Ortega è arrivata a presentare “Klara and the Sun”, insieme al regista Premio Oscar Taika Waititi, presentato nella sezione Grand Public.Tanti gli applausi per l’attrice, arrivata in conferenza stampa con un abito bianco corto con un disegno a cerchi colorati concentrici su un lato, che si è concessa generosamente ai tanti autografi richiesti dai fan.Il film è tratto dal bestseller del Premio Nobel Kazuo Ishiguro e Ortega interpreta Klara, un’Amica Artificiale che viene acquistata per fare compagnia all’adolescente Josie (Mia Tharia) che ha un rapporto conflittuale con la madre (Amy Adams). Non un robot di ultima generazione, un modello un po’ vecchio ma ottimista, capace di mostrare a una famiglia umana come provare le emozioni e soprattutto esprimerle.”La sua intelligenza emotiva e lo stupore per la vita sono davvero uno dei punti più forti della storia – ha detto l’attrice 24enne in conferenza stampa – Klara riesce a riconoscere l’amore nelle persone che la circondano e in un certo senso le guida a riconnettersi tra loro in questo mondo distopico dove prima si ignoravano forse perché troppo prese da se stesse. Penso che sia dolce che si concentri sulla connessione umana, non sulla connessione artificiale”.Ortega, diventata famosa nel ruolo di Mercoledì per Tim Burton, ha poi scherzato rispondendo a una domanda su che fine farebbe un amico artificiale come Klara nelle mani del suo personaggio di Wednesday Addams. “Beh di sicuro non parlerebbe mai e finirebbe depresso”, ha detto, mimando poi con la mani il gesto di un’eplosione: “Forse finirebbe così”.