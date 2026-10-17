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Jean-Luc Mélenchon si unisce alla manifestazione di Parigi

| 17 Ottobre 2026 17:39 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
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Parigi, 17 ott. (askanews) – Jean-Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise (LFI) e candidato alle presidenziali del 2027, si è nuovamente unito ai manifestanti che sfilano contro il caro-vita al grande corteo di Parigi organizzato dai Gilet Gialli. Qui le immagini alla Gare du Nord. La settimana scorsa Mélenchon si era unito alle manifestazioni studentesche abbracciando Elwan, il diciassettenne diventato uno dei simboli della mobilitazione.

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