Manovra, Abi: intervento non concordato, accordi vanno rispettati

Milano, 17 ott. (askanews) – “Riprendo le dichiarazioni del presidente Patuelli, l’intervento in manovra è assolutamente non concordata, diversamente da quello che è avvenuto negli ultimi due anni”. Lo ha dichiarato il vicedirettore generale vicario Abi Gianfranco Torriero, riferendosi al contributo richiesto al settore bancario nella manovra, nel corso della call sul rapporto mensile dell’associazione.

“Ricordiamo che come banche abbiamo aumentato il gettito per lo Stato, sia con la legge di bilancio per il 2025, con 4,5 miliardi, e poi oltre 10,2 miliardi con la legge di bilancio per il 2026 – ha spiegato -, e in particolare per la legge di bilancio del 2026 c’era stato un impegno concordato con il governo e con le forze parlamentari che lo rappresentano per un periodo di tre anni”.

“Questa è solamente una fotografia che rappresentiamo, – ha concluso -, quando si fanno accordi gli accordi andrebbero sempre rispettati, mi attengo assolutamente alle parole che formalmente ha rappresentato il nostro presidente”.