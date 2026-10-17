Manovra, Salvini: banche mazzolate? Patuelli sorprendente, 5 mld il minimo

Milano, 17 ott. (askanews) – “Sorprendenti le parole del presidente dell’Abi Antonio Patuelli che, tirando in ballo addirittura la Costituzione, lamenta che i banchieri siano economicamente ‘mazzolati'”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini. “Profitti giganteschi che derivano soprattutto dagli interessi e dalle commissioni pagati da cittadini, famiglie e imprese. Chiedere un contributo di almeno 5 miliardi a uno dei settori più ricchi e tutelati d’Italia sarà un intervento di assoluto buonsenso”.

“I numeri, buon per loro, raccontano l’esatto contrario – ha sottolineato Salvini -, 25,5 miliardi di utili nel 2022, 40,6 nel 2023, 46,5 nel 2024 e 47,5 nel 2025. E quest’anno si prevedono profitti per oltre 50 miliardi. Nel frattempo, tra il 2022 e il 2025, le banche hanno chiuso 2.510 sportelli e lasciato a casa 12.900 dipendenti. Senza dimenticare che nel 2025 il loro tax rate effettivo è stato del 19,2%, una tassazione ben inferiore a quella di altre imprese”.