Cortei, Schlein: TeleMeloni censura proteste, noi le ascoltiamo

Roma, 18 ott. (askanews) – “Abbiamo ascoltato adesso le parole di Michele, di Matteo, di Sophie, che ringrazio davvero per essere venuti a portarci la loro testimonianza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, citando gli interventi dei rappresentanti delle proteste in apertura dell’assemblea nazionale del Pd alla Nuvola dell’Eur.

“Era giusto oggi – ha rivendicato – iniziare prestando ascolto a chi protesta perché non ce la fa più, questa è una trasmissione che su TeleMeloni non vedrete di certo, perché stanno censurando le proteste di un Sud che si sta bloccando, di studenti che non riescono più a pagare un affitto. E ci sembrava giusto quindi ascoltarli noi farli ascoltare da qui”.