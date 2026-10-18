Cortei, Vannacci: tolleranza zero, chi devasta è criminale e deve pagare tuttio

Roma, 18 ott. (askanews) – “I rivoltosi che rivendicano il diritto allo studio e più risorse per i ceti fragili sono quelli che mettono a ferro e a fuoco le città distruggendo, saccheggiando e deturpando il bene pubblico. Così facendo sottraggono quelle stesse poche risorse che avrebbero potuto essere destinate all’istruzione e alla lotta al carovita.

Futuro Nazionale porterà avanti un provvedimento per far pagare a questi criminali tutto, sino all’ultimo centesimo, a loro e alle loro famiglie se minorenni. Se necessario decenni di decurtazioni di buste paga e di lavori sociali per ripagare quanto vandalizzato. Tolleranza zero! Nessuna giustificazione , nessuna comprensione, nessun compromesso”. Lo dichiara via social il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci.