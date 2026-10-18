Francia, Macron: saremo intrasigenti, anche divieto assembramenti

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Milano, 18 ott. (askanews) – “Saremo intransigenti, l’ascolto e il dialogo non significano debolezza”. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione dopo i recenti violenti scontri nelle città francesi.
“I nostri prefetti arriveranno persino a vietare alcuni assembramenti – ha sottolineato -. Chiedo a tutti i partiti politici di condannare senza ambiguità ogni forma di violenza. Il Paese ha bisogno di ordine, non di un’escalation”.
Tuttavia, ha spiegato Macron, “non possiamo chiedere ai nostri giovani di credere nel loro futuro senza sederci attorno a un tavolo. I parlamentari e le amministrazioni locali lavoreranno a soluzioni concrete già a partire da questa settimana”.
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