Milano Premier Padel P1, Coello e Tapia tornano sul trono

Roma, 18 ott. (askanews) – Parigi, Rotterdam, Dusseldorf, ora Milano. Quattro titoli di fila, tre nelle ultime tre settimane: nel padel nessuno sembra in grado di fermare Arturo Coello e Agustin Tapia, campioni anche all’Allianz Cloud come accaduto nel 2024. Titolo, trofeo e Champions’ Rings’ (gli anelli in stile Nba e Nfl) per Coello e Tapia, ma anche – sottolinea una nota – per Ari Sanchez e Andrea Ustero, che degli ultimi quattro tornei ne hanno vinti tre: con il trionfo a Milano, Ari raggiunge tra l’altro Gemma Triay e Ale Salazar in testa alla classifica delle donne più titolate di sempre (58). Record per Sanchez, altro record per l’Oysho Milano Premier Padel P1, che ha fatto registrare 38.794 spettatori, +9,3 per cento rispetto all’edizione 2025.

Juan Lebron e Leo Augsburger, che l’unico titolo della stagione lo hanno conquistato a Bruxelles, avevano perso gli ultimi dieci set contro Coello e Tapia, ma grazie a un break nel quinto game del primo set erano riusciti a interrompere la serie negativa, sperando di spingersi oltre. Nel terzo game del secondo, sul 15-40, Augsburger ha però fallito uno smash che avrebbe dato ai numeri 3 del seeding un break forse decisivo: Coello e Tapia hanno annullato anche la terza palla break, tenendo il servizio e allungando nel game successivo. La partita è girata lì, con i dominatori della stagione (12esimo titolo del 2026) che hanno portato il match al terzo set, iniziato con un altro break creato da una magia di Tapia. Due punti entrambi a favore di Arturito e Agus che hanno di fatto deciso la partita, chiusa 4-6 6-3 6-2.

Se Coello e Tapia hanno centrato il quarto titolo di fila, Ari Sanchez e Andrea Ustero sono tornate a trionfare dopo Parigi e Rotterdam e una settimana dopo la sconfitta di Dusseldorf. Una finale che per le teste di serie numero 3, arrivate al quinto titolo stagionale, era iniziata nel modo peggiore: avanti 5-2 nel primo set, però, Paula Josemaria e Bea Gonzalez si sono fatte rimontare, perdendo il primo set al tiebreak. Nel secondo, invece, è stato decisivo un break nel secondo set, per Sanchez e Ustero, che ha chiuso il match (7-6 6-3), prima della festa in campo.

Il Premier Padel Tour tornerà nell’ultima settimana di ottobre con il Major in Kuwait: torneo, questo, che precederà la FIP World Cup in programma a Doha (Qatar) dal 2 al 7 novembre.