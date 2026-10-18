Pd, ok a modifica Statuto: congresso e rinnovo segreteria dopo le elezioni

Roma, 18 ott. (askanews) – L’assemblea nazionale del Partito democratico in corso alla Nuvola dell’Eur ha approvato all’unanimità (ma con un astenuto, un contrario e 602 favorevoli nel voto online di chi non è presente a Roma) la modifica dello Statuto del partito. Obiettivo è quello di posticipare la convocazione del congresso nazionale a dopo le elezioni politiche. Essendo giunto quasi a conclusione (per l’esattezza si conclude a marzo del 2027) il mandato di Elly Schlein come segretaria, la nuova norma introdotta all’articolo 8 comma 2 dello Statuto, illustrata alla platea da Igor Taruffi, responsabile dell’organizzazione nella segreteria nazionale, recita: “Quando la scadenza del mandato intervenga nell’anno delle elezioni politiche, previa deliberazione dell’Assemblea nazionale il presidente indice l’elezione a seguito delle consultazioni elettorali”.

L’assemblea ha quindi votato il conseguente ordine del giorno che conferisce appunto al presidente del partito il mandato di convocare l’elezione del segretario successivamente alle elezioni politiche.