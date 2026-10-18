Pd, ok assemblea a candidatura Schlein a eventuali primarie,riformisti astenuti

Roma, 18 ott. (askanews) – Con 578 voti favorevoli, 3 contrari e 26 astenuti l’assemblea nazionale del Partito democratico in corso alla Nuvola dell’Eur (ma una parte dei delegati ha votato da remoto e non in presenza) ha approvato un ordine del giorno, illustrato dal responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi, che indica la candidatura della segretaria Elly Schlein alle eventuali primarie di coalizione.

Le astensioni sono state annunciate, a nome dell’area “riformista”, da Lorenzo Guerini, che ha ricordato le norme che in passato hanno consentito la partecipazione contestuale di candidati diversi dal leader alle primarie del centrosinistra. “Le regole – ha affermato – hanno un senso e un ordine del giorno a mio parere non può derogare a una regola. Quindi io (e altri amici tra noi) prendo atto di questo ordine del giorno, credo che non sia in linea con le previsioni dello statuto. Consegno questa discussione, questa riflessione al presidente del partito (Stefano Bonaccini, ndr) e quindi non possiamo votare a favore di questo ordine del giorno, pur non mettendo in discussione il sostegno che da stasera tutti noi metteremo in campo per far vincere a Elly Schlein le primarie della coalizione. E quindi per questo ci asterremo”, ha concluso.