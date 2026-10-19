Banca d’Italia lancia il nuovo portale delle statistiche

Roma, 19 ott. (askanews) – La Banca d’Italia ha lanciato il nuovo Portale delle Statistiche, che vuole essere un punto di accesso semplice e unificato per reperire, comprendere e utilizzare i dati sull’economia e sulla finanza. L’iniziativa, che avviene nell’ambito della Giornata europea della statistica, domani martedì 20 ottobre, intende ampliare la platea degli utilizzatori delle statistiche, spiega l’istituzione di Via Nazionale con un comunicato, offrendo a cittadini, giornalisti, studenti e ricercatori strumenti più immediati per conoscere la realtà economica e finanziaria attraverso i dati ufficiali.

Questo mentre la moltiplicazione delle fonti informative e il crescente ricorso all’intelligenza artificiale generativa rendono ancora più importante l’accesso a dati affidabili, accompagnati da spiegazioni chiare anche per chi non possiede competenze economiche o statistiche.

“Con questo Portale, trovare le informazioni diventa più semplice e immediato. Per consultare le statistiche non sarà più necessario conoscere le fonti o sapere come sono organizzate le banche dati”, ha spiegato il vice direttore generale di Bankitalia, Sergio Nicoletti Altimari in occasione della presentazione alla stampa del nuovo sito. “Basterà partire dall’argomento di interesse, ad esempio il credito, i risparmi delle famiglie o l’andamento dell’economia. Per ogni tema, la Banca d’Italia ha selezionato gli indicatori più significativi e predisposto spiegazioni chiare e intuitive”.

Una delle principali novità è appunto la semplicità di consultazione, prosegue Bankitalia. Accedere alle informazioni sarà molto più facile e rapido. La navigazione del Portale è organizzata per temi e fenomeni economici: gli utenti possono partire dall’argomento di interesse e trovare gli indicatori più rilevanti, corredati da spiegazioni che ne facilitano la lettura e l’interpretazione.

Per facilitare la lettura dei fenomeni economici di maggiore attualità, il Portale darà spazio ai temi di volta in volta al centro del dibattito pubblico, mettendo in evidenza le statistiche e gli indicatori utili a comprenderli, anche per chi non possiede conoscenze specialistiche. Rendere le statistiche più accessibili significa favorire una migliore comprensione dei fenomeni economici e orientare decisioni più consapevoli.

“Da sempre, la Banca d’Italia dedica grande attenzione e risorse alla diffusione di statistiche affidabili, tempestive e accessibili. Il nuovo Portale nasce per mettere a disposizione di un pubblico sempre più ampio il grande patrimonio di dati economici e finanziari raccolti ed elaborati”, ha proseguito Nicoletti Altimari.

Grafici e tabelle interattivi, inoltre, consentono agli utenti più esperti di esplorare le statistiche, effettuare confronti anche a livello internazionale e approfondire specifici aspetti di un fenomeno.

Il Portale, si legge, si affianca alla Base Dati Statistica (BDS), che resta il riferimento principale per accedere all’intero patrimonio delle serie statistiche della Banca d’Italia.

La produzione statistica rimane invariata. Il Portale – disponibile all’indirizzo https://statistiche.bancaditalia.it/ – consente inoltre di accedere alla sezione dedicata ai microdati del Research Data Center.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità per le persone con disabilità visiva e per chi utilizza tecnologie assistive, con l’obiettivo di rimuovere le barriere che possono limitare l’accesso all’informazione statistica.

“Abbiamo lavorato per rendere questo patrimonio di informazioni statistiche più accessibile e facilmente utilizzabile da un pubblico sempre più ampio, incluso chi non ha competenze economiche e statistiche e le persone con disabilità visiva e per chi utilizza tecnologie assistive. Al tempo stesso – ha concluso Nicoletti Altimari – il ricorso alle moderne tecnologie di visualizzazione dei dati, con grafici e tabelle interattive, consente agli utenti più esperti un utilizzo più efficiente delle informazioni”.