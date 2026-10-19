Caro carburanti, continua la protesta dei tir: stop e rallentamenti su A1 e A30

(Adnkronos) –

Continua la protesta dei tir contro il caro carburante. In Campania circolazione rallentata o addirittura bloccata lungo gli snodi autostradali, tra cui l’A1 e l’A30, tra Napoli Nord, Caserta Sud (dove la strada è occupata), Caserta Nord, ma anche a Palma Campania, Sarno, Nocera-Pagani. La protesta degli autotrasportatori è partita verso mezzanotte in zona Caianello e sta fortemente condizionando la viabilità in Campania.

Alle 3 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Napoli, a causa della protesta degli autotrasportatori. Attualmente, per lo stesso motivo, si registrano 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra Villa Literno-Pomigliano e la barriera di Napoli Nord verso Roma e 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma. Code di 3 chilometri anche sull’A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra Maddaloni e il Bivio con la A1 verso Caserta. Sul posto sono presenti pattuglie della Polizia stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio da Napoli e diretti verso Salerno, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa verso Bari e proseguire sulla A30 verso Salerno. Agli utenti in viaggio in A1, provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Caserta Sud, seguire le indicazioni per Maddaloni, proseguire sulla SS700 in direzione Capua/Santa Maria Capua Vetere e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere. Agli utenti in viaggio in A16, provenienti da Bari e diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Benevento, percorrere la SS 372 Telesina e rientrare in A1 alla stazione di Caianello.

L’annuncio di un incontro, previsto per martedì prossimo, con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, non ha intanto placato la rabbia degli agricoltori e degli autotrasportatori in Calabria. In assenza di risposte concrete, fanno sapere i rappresentanti regionali di Fedralog e delle altre associazioni promotrici, la protesta andrà avanti a oltranza e una delegazione di manifestanti si recherà direttamente a Roma per far valere le proprie ragioni e pretendere misure concrete per alleviare la crisi che, con il caro carburante e l’aumento dei costi di produzione, sta mettendo in ginocchio l’attività di centinaia di aziende.