Cinema, arriva “Quello che resta di noi”

Roma, 19 ott. (askanews) – Una villa cinquecentesca, una contessa scomparsa nel tempo, sette giovani e un tesoro avvolto nel mistero. È questo il punto di partenza di “Quello che resta di noi”, il nuovo film con Francesco Pannofino diretto da Emilio Mercanti e Simone Riccioni, prodotto da Linfa Crowd 2.0, che arriverà nelle sale italiane dal 29 ottobre 2026, dopo l’anteprima romana del 24 ottobre ad Alice nella Città. “Il titolo racchiude il senso più profondo del film – spiega Riccioni, regista e produttore della pellicola – quando tutto finisce, quando le luci si spengono e le telecamere non stanno più registrando, ciò che rimane sono le scelte che abbiamo fatto, i legami che abbiamo costruito e il modo in cui abbiamo scelto di comportarci con gli altri”