Renault Kangoo VAN e Renault Kangoo, più autonomia e migliori prestazioni

ROMA (ITALPRESS) – Renault introduce rinnovamenti su Kangoo VAN e Kangoo: le versioni E-TECH Electric possono contare su una nuova catena cinematica con batteria dotata di maggiore capacità, due nuove motorizzazioni ed una ricarica più performante. Inoltre, questi veicoli vantano una nuova interfaccia multimediale con funzionalità arricchite per facilitare l’utilizzo quotidiano delle versioni elettriche. Con queste evoluzioni, si legge in una nota, si rafforza l’intera gamma sul mercato delle furgonette e dei modelli multispazio. Renault Kangoo VAN e Kangoo sono disponibili nelle varianti benzina, diesel ed elettrica, in due lunghezze (4,49 m e 4,91 m) e, in base alle motorizzazioni, con cambio manuale o automatico. Nella versione L2, Renault Kangoo VAN e Kangoo dispongono delle porte laterali scorrevoli più ampie della categoria. Quest’architettura facilita il carico degli oggetti lunghi e l’accesso dei passeggeri alla zona posteriore.

La gamma Renault Kangoo VAN, che offre versioni a due o tre posti, è completata da allestimenti doppia cabina a cinque posti. Invece, la gamma Renault Kangoo offre fino a sette posti in funzione delle configurazioni. “La gamma Renault Kangoo si riconferma un punto di riferimento nel segmento – prosegue la nota. In Francia, Renault Kangoo VAN occupa il primo posto sul mercato dei veicoli commerciali, sia termici che elettrici, mentre in quello delle autovetture si classifica nella Top 3 della categoria. Questi risultati si confermano anche a livello europeo, dove Renault Kangoo VAN è nella Top 3 del segmento (la versione E-TECH Electric è al primo posto) e Renault Kangoo nella Top 5”.

Renault Kangoo VAN nelle versioni E-TECH Electric compie un ulteriore passo avanti in termini di autonomia. E’ ora dotato della batteria di nuova generazione di Renault 5 e Renault 4 E-TECH Electric che, grazie alla chimica NMC, aumenta la capacità da 45 a 52 kWh, permettendo di raggiungere, secondo le versioni e gli allestimenti, fino a 354 km di autonomia in ciclo WLTP (omologazione in corso), migliorando così la versatilità nella guida quotidiana. La nuova batteria è associata anche ad un notevole miglioramento della ricarica. In corrente continua, la potenza massima passa da 80 a 100 kW. Renault Kangoo VAN E-Tech può così passare dal 15 all’80% di ricarica in 30 minuti, contro i 40 minuti precedentemente necessari. Con una ricarica di 30 minuti è possibile recuperare fino a 240 km di autonomia, rispetto ai precedenti 179 km, ossia 61 km in più a parità di tempo di sosta. In corrente alternata, le versioni elettriche di Kangoo puntano sulla versatilità con due soluzioni di ricarica, 11 kW e 22 kW (in funzione delle versioni), un’offerta unica sul mercato. Su wallbox da 11 kW, la ricarica dal 15 all’80% avviene in tre ore e mezza. Con il caricabatterie AC 22 kW, il tempo si riduce a solo un’ora e 45 minuti, offrendo maggiore flessibilità nella guida quotidiana. Nel giro di mezz’ora, giusto il tempo per la pausa pranzo, è quindi possibile recuperare circa 70 km.

Per offrire al tempo stesso comfort a bordo e consumo energetico contenuto, Renault Kangoo VAN E-TECH Electric mantiene la pompa di calore.

La nuova batteria di Renault Kangoo VAN E-TECH Electric alimenta una nuova generazione di motori elettrici, tratti da Renault 5 e Renault 4 E-TECH Electric. Sono ora disponibili due livelli di potenza. La prima motorizzazione eroga 100 kW (135 cv) con una coppia di 270 Nm. La seconda raggiunge 115 kW (155 cv) per una coppia massima di 300 Nm. Sostituiscono la motorizzazione da 90 kW (120 cv) con una coppia di 245 Nm finora proposta sui modelli precedenti. L’aumento della potenza e della coppia offre una maggiore reattività, migliorando al tempo stesso il piacere di guida in fase di accelerazione e sorpasso. Entrambe le motorizzazioni dispongono di modalità di guida adatte ai rispettivi livelli di potenza. La versione da 135 cv presenta le modalità Eco e Normal, mentre quella da 155 cv aggiunge la modalità Perfo, utile in particolare quando il veicolo è caricato, portando così a tre il numero di modalità disponibili rispetto alle due precedenti. Per selezionare le modalità è previsto l’apposito pulsante sulla plancia. Renault Kangoo VAN E-TECH Electric offre ora quattro livelli di frenata rigenerativa rispetto ai tre precedenti. Con l’aggiunta delle levette al volante è possibile selezionare direttamente il livello desiderato e regolare così l’intensità della decelerazione ed il recupero energetico. La leva del cambio è sostituita dal nuovo e-shifter, installato sulla plancia. Essendo più compatto, libera spazio sulla consolle centrale e conferisce maggiore modernità all’ambiente di guida. Questo nuovo comando integra anche il sistema Auto Hold.

– Foto stampa ufficio stampa Renault Group –

(ITALPRESS).