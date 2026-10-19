Sanremo Giovani, selezionati i 60 per le audizioni

Roma, 19 ott. (askanews) – La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026, presieduta da Stefano De Martino in qualità di direttore artistico e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha concluso la prima fase di selezione individuando i 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si svolgeranno, come da tradizione, presso la Sala A di Via Asiago.

Il gruppo dei 60 selezionati è così composto: 55 singoli (24 donne e 31 uomini) e 5 gruppi. In testa il Sud e Isole con 23 partecipanti (20 singoli e 3 gruppi), parimerito Centro e Nord, con 17 singoli e 1 gruppo. Per l’estero ci sarà un’artista, nata a Malta, che prenderà parte alle audizioni.

Tra le regioni più rappresentate convocate alle audizioni il Lazio con 12 candidature di cui 10 singoli e 2 gruppi.

Particolarmente significativo il dato emerso dall’edizione 2026 sul fronte della partecipazione femminile. Per la prima volta nella storia recente del concorso si registra infatti una sostanziale parità tra candidature maschili e femminili, a conferma di una crescente presenza delle giovani artiste nel panorama musicale nazionale. Dato che trova riscontro anche tra gli ammessi alle audizioni con una piccola prevalenza maschile.

Al termine delle audizioni di Sanremo Giovani e Area Sanremo saranno 30 gli artisti e i gruppi che accederanno alla fase successiva del percorso selettivo. Da questi usciranno i sei finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi, che si sfideranno nella finale in programma venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1, al Teatro del Casinò di Sanremo per conquistare l’unico posto disponibile nella sezione Campioni del prossimo Festival di Sanremo.