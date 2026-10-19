Serie A, classifica: Torino a 10 punti

1 minuto per la lettura
Roma, 19 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica del campionato di serie A dopo Parma-Torino 0-3.
Settima giornata
Frosinone-Sassuolo 4-2; Venezia-Napoli 1-0, Bologna-Inter 1-3, Roma-Genoa 2-0; Udinese-Lecce 0-3, Fiorentina-Como 1-3, Milan-Atalanta 3-2, Juventus-Lazio 0-3; Monza-Cagliari 4-0, Parma-Torino 0-3.
Classifica: Inter, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone, Cagliari 13, Juventus 11, Napoli, Torino 10, Atalanta, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese, Parma, Fiorentina, Genoa 4, Venezia 3
Ottava giornata
Venerdì 16 ottobre: Frosinone-Sassuolo, Sabato 17 ottobre: Venezia-Napoli, Bologna-Inter (ore 18), Roma-Genoa, Domenica 18 ottobre: Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta, Juventus-Lazio, Lunedì 19 ottobre: Monza-Cagliari, Parma-Torino
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA