AMR e vaccini 2026, la sfida della pandemia silenziosa

Roma, 20 ott. (askanews) – Un’ occasione di confronto tra istituzioni, società scientifiche e politica per attenzionare la minaccia della resistenza antimicrobica. Presso la Sala degli Atti Parlamentari si è tenuto l’incontro “AMR e Vaccini 2026”. Obbiettivo della giornata esplorare quelle che sono le ultime evidenze scientifiche ed al contempo esaminare le nuove terapie antimicrobiche.Le parole di Maurizio Sanguinetti, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS: “Quello che noi cerchiamo di fare è fare la miglior diagnosi possibile nel minor tempo possibile, nel modo più accurato possibile. In questo modo si riducono i consumi inutili di antibiotici e quindi si può ridurre la pressione selettiva sui microorganismi. E questo è il motivo per cui una diagnostica accurata e rapida è particolarmente utile nei confronti di questo problema”.Ampio spazio è stato riservato ai vaccini e al modello dell’Early Access per gli antimicrobici innovativi, con il fine ultimo di prevenire e agevolare l’accesso dei pazienti alle nuove terapie.L’intervista a Massimo Andreoni, Università degli Studi di Tor Vergata: “La richiesta è molto semplice: una volta che il CIHMP, cioè che l’ente di certificazione europeo, dice che quegli antibiotici possono essere antibiotici e antifungini, quindi antimicrobici per meglio dire, possono essere utilizzati per uso umano, bisogna averli rapidamente a disposizione per poi poterli utilizzare subito e lasciare che l’iter della trattativa con l’AIFA proceda nei tempi dovuti. Questo credo che sia un argomento, come dicevo, etico e indispensabile”.Il commento di Fabrizio Pregliasco, Università degli Studi di Milano: “La vaccinazione ormai è per la vita con tanti appuntamenti, in particolare per i fragili. Ma vaccinarsi vuol dire evitare occasioni di uso incongruo degli antibiotici, per esempio durante la stagione invernale con l’influenza, è noto che il 30-40% delle somministrazioni di antibiotici è incongruo. L’uso di antibiotici, quando non serve, alimenta il problema che a noi sta molto a cuore, ossia quello dell’antibiotico resistenza”.Affinchè si possano ottenere risultati concreti, sarà necessaria un’integrazione completa tra Servizio Sanitario Nazionale, innovazione, prevenzione e governance, per poter guardare al futuro con ottimismo e tutelare la salute della comunità.