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Cortei, Salvini: repressione non basta, serve accogliere e dare futuro

| 20 Ottobre 2026 12:54 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 20 ott. (askanews) – La posa della prima pietra del nuovo campus del Conservatorio di Milano, alla periferia sud della città, “è una bella boccata di ossigeno e di verde, tra autotrasporto e misure per la sicurezza. Ma è un tema attinente a quanto visto negli ultimi giorni: coinvolgere, accogliere, dare speranza, prospettiva, lavoro, futuro, è l’altra parte della medaglia rispetto alla prevenzione e alla repressione, che da sole non bastano”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini parlando alla cerimonia per la prima pietra del ‘Bosco della musica’.

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