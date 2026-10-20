Costa (ministero): “Case comunità pilastro per rafforzare territorio”

(Adnkronos) – “Le Case della comunità rappresentano una grande opportunità per ridisegnare un sistema sanitario nazionale più vicino ai cittadini e superare la mentalità ospedalocentrica che ha caratterizzato il nostro sistema negli ultimi anni”. Lo ha detto Andrea Costa, esperto Pnrr-Missione 6 per il ministero della Salute, intervenendo oggi al Congresso nazionale Sumai Assoprof in corso a Roma. “Gli specialisti possono dare un contributo fondamentale – ha aggiunto – e le Case della comunità devono rappresentare un pilastro per creare un filtro sul territorio, mettendo gli ospedali nelle condizioni di operare meglio e garantendo ai cittadini risposte ai loro bisogni di salute”. Per raggiungere questo obiettivo, secondo Costa, serve “una grande responsabilità della politica” e la consapevolezza che “non dobbiamo affrontare le sfide di oggi con gli strumenti di ieri”.

L’esperto ha quindi richiamato la necessità di valutare una revisione di alcune regole, a partire dalle incompatibilità professionali. “In un momento in cui c’è carenza di personale – ha concluso – il Servizio sanitario nazionale deve potersi aprire a tutti coloro che vogliono prestare servizio e possono dare un contributo importante”.