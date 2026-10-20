Esce “Binari”, il nuovo singolo di Francamente: un’ode alla vita

Roma, 20 ott. (askanews) – Esce venerdì 23 ottobre “Binari”, il nuovo singolo di Francamente per Carosello Records, definito dall’artista un’ode alla vita e alla sua imprevedibilità, a quel movimento necessario e continuo che la e ci attraversa.

La canzone sarà contenuta nel vinile di Bitte Leben, l’album d’esordio della cantautrice, che per la prima volta esce in formato fisico e sarà disponibile dal 13 novembre.

Il vinile contiene anche un’altra sorpresa: un’esclusiva e intensa versione live di “Se potessi”, uno dei brani più personali del disco, registrata al Locomotiv di Bologna in una delle prime date del tour con cui Francamente ha portato dal vivo in tutta Italia il suo primo album.

“Binari” è il brano perfetto per chiudere il percorso di Bitte Leben, un disco che è stato capace di entrare nel cuore e nell’anima di chi lo ha ascoltato, sia del pubblico che della critica, che lo ha inserito nella cinquina dei finalisti alle Targhe Tenco 2026 nella categoria Miglior Album Opera Prima. Un riconoscimento prezioso che porterà Francamente a esibirsi sul palco del Teatro Ariston a Sanremo durante il Premio Tenco 2026, insieme agli altri finalisti, proprio venerdì 23 ottobre, giorno di uscita del nuovo singolo.

Binari è nato – così come tutto Bitte Leben – dal lavoro quotidiano e artigianale in studio con il produttore Goedi. Una canzone in cui l’artista torinese (trapiantata poi a Berlino e ora di base a Milano) si muove con raffinatezza e potenza tra cantautorato e un’elettronica morbida e avvolgente, posando ancora una volta lo sguardo su ciò che a lei è più caro: i rapporti umani.

“‘Binari’ parla del movimento tra due persone che nel conoscersi sviluppano aspettative differenti l’una per l’altra”, racconta Francamente. “Il legame è lo stesso, eppure si creano visioni parallele a seconda del desiderio. Così iniziano a correre pensieri e sogni, procedono di stazione in stazione, creando realtà diverse non sempre destinate a incontrarsi”, aggiunge.

Binari è un ultimo, prezioso tassello che rinnova l’invito racchiuso in Bitte Leben fin dal suo titolo: lasciarsi sporcare e mescolarsi con la vita, accettandone i continui cambiamenti, le bellezze e gli inevitabili ostacoli, e abbracciando la relazione con l’Altro nella sua imprescindibile pluralità.

(copyright photo: Nicola Garzetti)