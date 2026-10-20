Lorenzin (Pd): “Servono almeno 6 mld in più l’anno per il Ssn”

(Adnkronos) – “Arrivare gradualmente al 7% del Pil per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale non è un’invenzione propagandistica, ma una necessità”. Lo ha affermato Beatrice Lorenzin (Pd), componente della V Commissione permanente Bilancio del Senato, intervenendo al Congresso nazionale Sumai Assoprof a Roma, sottolineando la necessità di aumentare le risorse destinate alla sanità pubblica.

“Sei Regioni hanno lanciato un appello per arrivare ad almeno 6 miliardi di euro in più l’anno. La Conferenza Stato-Regioni aveva avanzato la stessa richiesta appena 2 settimane fa e anche il ministro Schillaci si era espresso in questa direzione prima dell’estate. Oggi sul tavolo abbiamo appena 2 miliardi e mezzo, che non riescono neanche a coprire l’inflazione”, ha sottolineato. “Senza finanziamenti adeguati – ha aggiunto la senatrice dem – sarà difficile rendere più attrattivo il lavoro nel Servizio sanitario nazionale e garantire il personale necessario a rafforzare la rete territoriale. Ci manca ancora la possibilità di mettere il personale nelle Case della comunità e abbiamo bisogno di riorganizzare il territorio, cosa che non sta avvenendo”.

Dal congresso del Sumai arriva anche “la disponibilità degli specialisti ambulatoriali a contribuire alla nuova rete di assistenza”, ha evidenziato Lorenzin. E ha concluso: “Ci chiediamo quando sarà il momento di mettere tutti intorno a un tavolo per riorganizzare l’intero sistema della medicina territoriale”.