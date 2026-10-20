Manovra, ok in Cdm slitta: atteso confronto con Ue

(Adnkronos) – L’approvazione del disegno di legge di Bilancio da parte del Consiglio dei ministri slitterà di qualche giorno, con l’obiettivo di definire una manovra 2027 che tenga conto dell’esito delle interlocuzioni con Bruxelles. Lo si apprende da fonti di maggioranza al termine dell’incontro convocato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i leader di maggioranza e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a Palazzo Chigi. Nel corso del vertice è stato fatto il punto sulla trattativa in corso con l’Unione europea per ottenere maggiori margini di flessibilità, viene spiegato.

Al centro dell’incontro il confronto sulle priorità, sulle risorse disponibili e sulle misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori. Tra le priorità su cui sta lavorando la maggioranza figurano gli interventi a favore dei giovani e degli anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e le misure per fronteggiare il costo dell’energia.

Nel corso della riunione è stato affrontato il tema del contributo richiesto al settore finanziario nell’ambito della definizione delle coperture della manovra. Il confronto proseguirà nei prossimi giorni per individuare un equilibrio tra le priorità della maggioranza, e i margini finanziari disponibili.