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Brooklyn Beckham prepara spaghetti all’arrabbiata, ma i social lo ‘bocciano’

| 21 Ottobre 2026 14:07 | 0 commenti

Brooklyn Beckham prepara spaghetti all’arrabbiata, ma i social lo ‘bocciano’

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Brooklyn Beckham disastroso in cucina. Il figlio di David e Victoria Beckham è diventato virale sui social per un video in cui si cimenta con la preparazione di un piatto di spaghetti all’assassina, ma ‘rivisitando’ la ricetta e devastandola, secondo gli utenti che hanno commentato il post. 

Beckham ha infatti utilizzato un sugo di pomodoro già pronto e lo ha versato nel brodo di pollo, usando poi un olio di semi invece di quello extravergine.  

Elementi che hanno portato diversi utenti italiani, soprattutto pugliesi, a indignarsi commentando il video pubblicato su Instagram: “Dov’è la VERA salsa di pomodoro?”, “Un tubo di pasta, un barattolo di salsa, preparato con aglio… Questa non è vera cucina e gli spaghetti sembrano mezzo cotti. No grazie”. 

 

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