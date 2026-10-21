Calcio, Conference, Sarri: “Atalanta, serve continuità”

Roma, 21 ott. (askanews) – “Vedendo questo ambiente e la squadra avversaria bisogna fare bene, altrimenti ci saranno problemi. Siamo in un contesto da grande partita e dobbiamo essere all’altezza”. Così Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della sfida contro l’Ajax, valida per la fase campionato della Conference League.

“Il loro calcio è di qualità tecnica sempre molto elevata, le basi tecniche sono le stesse”, ha aggiunto il tecnico, che ha individuato nella continuità uno dei principali limiti della sua squadra. “Ci manca tra una partita e l’altra, ma anche all’interno della stessa gara. A sprazzi ci sono le condizioni per costruire una base su cui crescere”.

Sugli infortuni, Sarri ha escluso che possano rappresentare un alibi: “Gli infortunati ci sono in tutte le squadre che hanno giocatori impegnati in Europa e in Nazionale, né più né meno. Bisogna avere la consapevolezza che domani giocheremo in undici e mettere chi scenderà in campo nelle condizioni giuste”.

Un passaggio anche su Charles De Ketelaere, chiamato a ritrovare il rendimento espresso in passato. “Ha potenzialità enormi e non so se se ne renda conto. Bisogna supportarlo se vogliamo riportarlo in alto. In questo momento è in una fase di assoluta normalità. Quello che fa arrabbiare di lui è che dà sempre la sensazione di poter fare di più”, ha spiegato Sarri.

Infine, sulle difficoltà incontrate nei primi mesi alla guida della squadra: “Mi aspettavo tante difficoltà, ma era inevitabile. Quando cerchi di stravolgere qualcosa, il primo anno è sempre complicato. Questa squadra ha alle spalle un ciclo lungo e una storia importante: innescarne uno nuovo non è un’opera da due o tre mesi”.