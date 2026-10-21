X
<
>

Champions League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

| 21 Ottobre 2026 08:03 | 0 commenti

Champions League, chi gioca oggi? Le partite in programma e dove vederle

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la massima competizione europea è di nuovo protagonista con la terza giornata. Occhi puntati sull’Inter, a caccia del primo successo stagionale nella fase campionato a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, e sul Como, che ospiterà il Manchester United al Sinigaglia dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Feyenoord a Rotterdam. Grande attesa anche per il big match tra Arsenal e Bayern Monaco. Ecco il programma delle partite di giornata e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco tutte le partite di Champions in programma oggi, mercoledì 21 ottobre: 

Alle ore 18:45
 

Como – Manchester United
 

Lille – Galatasaray 

Alle ore 21
 

Aston Villa – Viking 

Club Brugge – Lens 

Bayern Monaco – Arsenal 

Inter – Shakhtar Donetsk
 

Real Madrid – Lipsia 

Real Betis – Feyenoord 

Sporting – Lask 

Le partite di oggi di Champions League saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA