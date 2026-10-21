Dalla tecnologia alla fiducia digitale

Trento, 21 ott. (askanews) – Creare valore che dura nel tempo attraverso l’innovazione. E’ questo il messaggio chiave del Co-Innovation Day 2026 di Dedagroup, gruppo tecnologico di riferimento in Italia che ha come obiettivo la crescita di business e digitalizzazione. Sul palco dell’ITAS Forum di Trento, il dibattito si concentra su una sfida cruciale per il futuro delle imprese: nell’era dell’intelligenza artificiale diffusa, a essere decisivi non sono più solo i dati, ma la capacità di costruire fiducia nelle decisioni dei sistemi automatizzati.”L’accelerazione dell’intelligenza artificiale e l’introduzione di strumenti sempre più evoluti nei processi critici e decisionali ci impone una valutazione molto attenta del livello di delega che noi diamo a questi strumenti. Le prossime sfide saranno costruire degli ambienti in grado di governare questi strumenti tecnologici e nuovi sistemi di sicurezza che saranno sempre più simili al nostro sistema immunitario per fare in modo che queste tecnologie possano essere monitorate, circoscritte e governate con il controllo umano” ha dichiarato Roberto Loro, CTO di Dedagroup.Per capire come costruire la fiducia nei sistemi di IA del futuro, occorre anche guardare alle grandi rivoluzioni tecnologiche del passato:”Il rapporto tra uomo, tecnologia e sicurezza ha radici vecchie. Nel 1830, il primo trasferimento ferroviario ha creato i primi problemi di sicurezza. Poi abbiamo trovato il modo di poterci fidare progettando in modo sicuro, non solo le ferrovie, ma qualsiasi sistema tecnologico complesso. Pensiamo all’aviazione: non è solo una questione di progettazione, è anche una questione di certificazione, di vigilanza, di formazione dei piloti e di gestione degli incidenti e di quello che possiamo imparare. Da queste analogie dobbiamo imparare, ovviamente con le opportune trasformazioni, e applicarlo al settore dell’AI. Con una grande differenza: l’AI è estremamente più veloce rispetto alle tecnologie che nel passato ci hanno insegnato come fare sicurezza” ha aggiunto Andrea Rigoni, Founder & Managing Partner di Altrium.Dalle infrastrutture alla sicurezza, la sfida è lanciata: costruire le fondamenta del futuro digitale per accelerare innovazione, competitività e crescita nel segno della fiducia.