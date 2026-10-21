Decarbonizzazione: accordo su rete green ed energia

Assago, 21 ott. (askanews) – Getec rafforza la propria presenza in Italia e sbarca per la prima volta nella penisola iberica.Una delle aziende leader in Europa nelle soluzioni energetiche e infrastrutturali decarbonizzate ha infatti completato l’acquisizione di Cogenio, società attiva nell’efficienza energetica e nella generazione distribuita.Le parole di Giovanni Pontrelli, President GETEC Italia. “Per l’Italia ha un valore strategico determinante nell’ambito del nostro processo di crescita nel mercato industriale. Atteso che l’Italia, negli ultimi 5 anni, ha investito nel mercato industriale esclusivamente attraverso la crescita organica, cercavamo un’opportunità di questo tipo, l’abbiamo fortemente voluta e quindi finalmente abbiamo nel nostro portafoglio i 30 importanti impianti di Cogenio. L’operazione ha un ruolo strategico anche a livello di gruppo, perché ci consente di entrare con una presenza rilevante anche nella penisola iberica”.L’operazione punta a combinare il know-how tecnologico e ingegneristico di Cogenio con la capacità di GETEC di sviluppare, finanziare e gestire infrastrutture energetiche complesse, in diversi settori ad alto consumo d’energia.Un’integrazione che porta in Italia più di 30 impianti industriali, e in Spagna una rete di oltre 200 progetti legati a sistemi energetici distribuiti e decarbonizzazione, insieme a un posizionamento consolidato nel mercato del fotovoltaico industriale”Ci porta tante referenze, tanti requisiti, tutte le competenze che sono connesse a questi contratti. Ci porta specifiche competenze nel campo della manutenzione e della construction che ci mancavano. I clienti quindi beneficeranno di una più vasta gamma di servizi che saremo in grado di fornire nell’ottica di un processo di decarbonizzazione in cui ci renderemo sempre più protagonisti”. Ha dichiarato Giovanni Pontrelli, President GETEC ItaliaRispondere alle esigenze delle imprese e finanziarne gli investimenti: è così che il gruppo GETEC punta ad accelerare la transizione ecologica in tutta Europa.