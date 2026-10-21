Dl cortei, Schlein: serve piu’ prevenzione, no a uno Stato di Polizia

Roma, 21 ott. (askanews) – “Prevenzione, prevenzione, prevenzione”. Elly Schlein lo ripete tre volte parlando al ‘Forum internazionale dell’agricoltura’ di Coldiretti. Parlando delle misure contro le violenze nelle strade la leader Pd ha spiegato: “Siamo tutti preoccupati dal vedere l’età di alcuni dei protagonisti di questi scontri. Ho sempre detto certo che bisogna lavorare sulla prevenzione anche a partire dalle scuole”. Quando si parlava dei “metal-detector da mettere nelle scuole ho sempre detto: non basterà mettere i metal-detector all’entrata delle scuole se dentro non ci mettiamo gli psicologi e non diamo i libri”.

“Altrimenti – ha concluso – non ci saranno risultati se non quello di scivolare sempre di più in una specie di stato di polizia, con qualche tendenza addirittura a militarizzare”.