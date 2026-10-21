Mercedes CLA, primo crash test laterale ad alta velocità tra due vetture

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz ha mostrato il primo crash test dal vivo al mondo con impatto laterale ad alta velocità tra due veicoli di serie. Entrambe le vetture viaggiavano a 56 km/h: una prova pratica eccezionalmente impegnativa per la sicurezza della nuova CLA. Nel traffico quotidiano, si legge in una nota, i moderni sistemi di assistenza alla guida della CLA aiuterebbero il conducente a evitare una collisione di questo tipo o a ridurne la gravità. Per mettere alla prova i due veicoli, ciascuno dal peso superiore a due tonnellate, Mercedes-Benz ha eseguito il crash test, come di consueto in queste prove, senza frenata preventiva. Una CLA Shooting Brake con motore a combustione elettrificato ha impattato direttamente contro il lato guida di una CLA completamente elettrica. Si tratta di una collisione laterale ad alta velocità ed estremamente severa. Secondo le ricerche sugli incidenti condotte da Mercedes-Benz, una velocità di 56 km/h per entrambi i veicoli si colloca al limite superiore degli incidenti agli incroci che si verificano in scenari di traffico reali. Inoltre, è superiore alle velocità normalmente riscontrate nel traffico dei centri urbani. Poichè sul lato del veicolo lo spazio disponibile per assorbire l’energia è notevolmente inferiore rispetto alla parte anteriore, questo scenario di crash test è considerato uno dei più critici per gli occupanti e per la struttura del veicolo. Lo scenario scelto è particolarmente impegnativo anche perchè la CLA completamente elettrica viene colpita lateralmente dall’altra vettura. Sono proprio queste le aree che richiedono il massimo livello di protezione: l’abitacolo e, nel caso dei veicoli completamente elettrici, la batteria ad alto voltaggio alloggiata nel sottoscocca.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz –

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