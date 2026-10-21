Milan, infortunio per Goncalo Ramos: salta il Bournemouth, derby a rischio

(Adnkronos) –

Infortunio per Goncalo Ramos. Oggi, mercoledì 21 ottobre, l’attaccante del Milan si è fermato in allenamento alla vigilia della sfida contro il Bournemouth di Europa League e salterà sicuramente la trasferta europea in programma domani. Il portoghese ha riportato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un affaticamento al soleo del polpaccio sinistro e domani si sottoporrà a esami strumentali per capire l’entità del problema.

La sua presenza è da considerare in dubbio anche per il match di Serie A contro l’Udinese, con Amorim che spera di ritrovarlo tra i convocati per la sfida del Dall’Ara contro il Bologna, per poi schierarlo in campo dal primo minuto nel derby contro l’Inter.