Presentato a Milano “Tieni accesa la scintilla”, il libro di Rosanna Lambertucci / Video

MILANO (ITALPRESS) – “Noi oggi, dico noi tutti in generale, vorremmo vivere più a lungo ma possibilmente con la scintilla sempre accesa. Cosa significa? Significa avere la curiosità, l’energia, la voglia di vivere. Quindi non una longevità in cui uno conta gli anni che passano, ma che li vive”. Lo ha detto la conduttrice televisiva e scrittrice Rosanna Lambertucci durante la presentazione del suo libro “Tieni accesa la scintilla” nella libreria Mondadori in piazza Duomo a Milano.

“Io ho capito una cosa fondamentale col passare del tempo – ha sottolineato l’autrice – . Non sono gli anni che passano che fanno paura. È non avere più l’energia, la voglia e la forza di viverli bene”.

” In questo libro – continua Lambertucci – io ho raccontato tutto quello che può essere utile perchè è stato utile a me. Ho raccontato un po’ il percorso della mia vita, attraverso le grandi esperienze fatte con Rita Levi Montalcini per la giovinezza del cervello, con Veronesi cosa fare dopo la menopausa, con Joan Collins, che addirittura ha dato dei consigli per combattere la cellulite, e con tutti i più grandi nutrizionisti che mi hanno insegnato, attraverso l’alimentazione, a mantenere la giovinezza, l’energia e i muscoli”.

“Insomma – aggiunge la scrittrice- in questo libro c’è tutto quello che può essere utile a chi vuole già da giovane capire cosa bisogna fare. Ma anche chi, per esempio è avanti con gli anni, non si deve spaventare e pensare che ormai è troppo tardi. No, non è mai troppo tardi e la parola ‘ormai’ la dobbiamo dimenticare”.

“Io ho cominciato a fare determinati esercizi per i muscoli che avevo già 65 anni – ha concluso-. Come l’ho fatto io lo possono fare tantissime persone. ‘Tieni accesa la scintilla’ è proprio questo: la capacità di imparare, attraverso questi consigli che sono nel libro, come fare per mantenerci giovani nel tempo e arrivare alla maturità, alla vecchiaia, a quello che sarà, sempre con la scintilla della vita accesa”.

– Foto xu9/Italpress –

(ITALPRESS)